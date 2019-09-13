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Россия и Чехия сняли ограничения на перелеты

Россия и Чехия возобновили авиасообщение
Фото: pixabay.com
Улететь в Европу стало проще

В пятницу, 13 сентября, в Праге состоялись переговоры между российскими и чешскими авиационными властями. По итогам встречи был подписан меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Чехией.

"Меморандум... предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой... Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно", - 

рассказала ТАСС глава российской делегации, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Она добавила, что стороны также закрепили договоренность на линии Прага – Сеул.

Компании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" в начале июля этого года отменили ряд рейсов в Чехию после того, как авиавласти страны аннулировали разрешения на них, напоминает телеканал "360". Между Москвой и Прагой были курсировали лишь ежедневные рейсы "Аэрофлота".

В свою очередь, Чехия отменила разрешения после того, как не смогла договориться с Россией о постоянном праве на полеты по транссибирским маршрутам для национального перевозчика Czech Airlines.

Валентина МАЙОРОВА
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