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Суд Болгарии отказался препятствовать "Турецкому потоку"

Сдались: болгары оказались бессильны перед
Фото: www.globallookpress.com
Прекращено разбирательство по выбору подрядчика строительства газопровода

Из-за "отсутствия воли" консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" подрядчиком строительства топливной магистрали для "Турецкого потока" останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Апелляция первого отклонена, сообщили в Верховном административном суде Болгарии, отметив, что разбирательство по выбору подрядчика прекращено, передает РИА "Новости". Причину представители Фемиды объяснили письменным запросом от участника консорциума, болгарского филиала Completions Development. Он аффилирован с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).

"Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу", – констатировали служители Фемиды.  

"Отлично!!!", – отреагировали на новость в России.  

Напомним, в апреле консорциум во главе с саудовской компанией выиграли тендер на реализацию проекта до конца 2020 года за €1,1 млрд. Ускоренный вариант оказался чуть дороже – €1,29 млрд – и предполагал окончание строительства в 2019-м. 

Однако конкурент победителя консорциум "Газовое развитие и расширение в Болгарии" оспорил итоги тендера. Сегодня, 17 сентября, суд устранил препятствие для продолжения "Турецкого потока".

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что состоящий из двух ниток, общая мощность которых составит 31,5 млрд куб. м газа в год, "Турецкий поток" заработает уже в этом году

Ксения АНДРЕЕВА
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