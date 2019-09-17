Прекращено разбирательство по выбору подрядчика строительства газопровода

Из-за "отсутствия воли" консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" подрядчиком строительства топливной магистрали для "Турецкого потока" останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Апелляция первого отклонена, сообщили в Верховном административном суде Болгарии, отметив, что разбирательство по выбору подрядчика прекращено, передает РИА "Новости". Причину представители Фемиды объяснили письменным запросом от участника консорциума, болгарского филиала Completions Development. Он аффилирован с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).

"Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу", – констатировали служители Фемиды.



"Отлично!!!", – отреагировали на новость в России.



Напомним, в апреле консорциум во главе с саудовской компанией выиграли тендер на реализацию проекта до конца 2020 года за €1,1 млрд. Ускоренный вариант оказался чуть дороже – €1,29 млрд – и предполагал окончание строительства в 2019-м.

Однако конкурент победителя консорциум "Газовое развитие и расширение в Болгарии" оспорил итоги тендера. Сегодня, 17 сентября, суд устранил препятствие для продолжения "Турецкого потока".

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что состоящий из двух ниток, общая мощность которых составит 31,5 млрд куб. м газа в год, "Турецкий поток" заработает уже в этом году.