"Турецкий поток" начнет давать газ до конца года

Путин назвал ключевые темы диалога с Эрдоганом

Газопровод "Турецкий поток" вступит в строй до конца текущего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совместного брифинга с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после посещения международного авиасалона МАКС-2019.

Трансляцию пресс-конференции вел телеканал RT.

Российский лидер подчеркнул, что строительство "ТП" идет по графику проекта.

"Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", – заявил Путин.

По его словам, на переговорах обсуждались возможные форматы сотрудничества с Анкарой в области авиации и космонавтики.

"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации. С точки зрения боевой авиации, да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35", – отметил лидер РФ.

Также речь шла о потенциальной работе по новому самолету Су-57. Путин добавил, что Эрдогану понравилась вертолетная техника, в том числе Ми-38, а также новый российский лайнер МС-21. Турецкие партнеры, подчеркнул он, заинтересованы в совместном производстве в ряде позиций.

"У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства. Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать", – сказал Путин.



Отдельно стояла тема урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Главы обоих государств обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в этом горячем регионе. Эрдоган на брифинге обвинил правительственную армию САР в том, что она якобы бомбит и гражданские объекты в зоне деэскалации Идлиба, что затрудняет выполнение подписанного в Сочи меморандума в сентябре прошлого года. Он считает, что находящиеся в этом регионе турецкие военнослужащие находятся в опасности и для их спасения "все необходимые шаги при необходимости будут своевременно сделаны". Какие именно, уточнять Эрдоган не стал.

В свою очередь Путин заметил, что зона деэскалации не должна служить прибежищем для террористов, тем более плацдармом для совершения новых атак. По утверждению российского лидера, сейчас "самое главное – сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки на "земле" и продвижении процесса политического урегулирования". Он выразил надежду, что в ближайшее время в Женеве начнет работать сирийский Конституционный комитет. А сам он планирует в середине сентября совершить визит в Анкару, где запланирован саммит Россия – Иран – Турция по урегулированию ситуации в Сирии.

