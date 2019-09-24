Хранение сбережений в иностранных деньгах может оказаться убыточным

Российские банки всерьез задумались над тем, чтобы вкладчики не только им разрешали пользоваться своими деньгами, но еще и платили финансовым организациям за это. Так кредитные компании, руководствуясь зарубежным опытом, не прочь установить отрицательные процентные ставки на валютные вклады.

О возможности такого нововведения рассказала директор департамента Банка России Елизавета Данилова. Для этого, отметила экономист, требуется перекроить законодательство. По ее словам, регулятор знакомится с инициативой, изучая масштаб бедствия.

"Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя", – объяснила Данилова, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее "Утро" писало, как разбогатеть на покупке валюты.