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Теряют баснословные деньги: место отвернувшейся от РФ Германии занял Китай

Теряют баснословные деньги: место отвернувшейся от РФ Германии занял Китай
Фото: www.globallookpress.com
Бить тревогу из-за потерь от антироссийских санкций уже поздно

Среди немцев нарастает паника – бизнесмены терпят огромные убытки из-за ограничительных мер против Москвы. Это вынуждает их все чаще выступать с призывами смягчить либо вовсе отменить санкции. Напомним, ранее в бундестаге представители четырех партий отметили, что от рестрикций больше страдает Берлин, нежели Москва.

Об опасениях немцев рассказал политолог Александр Рар. По его словам, более всего бизнесмены боятся того, что их место на российском рынке занимают азиаты – Китай в первую очередь. Если санкции не отменят в ближайшее время, через год или два сотрудничать с немцами уже никто не захочет.

"И уже российские фирмы, которые десятилетиями работали с немецкими, не доверяют Германии: сегодня вы снами, а завтра – с Америкой, говорят в России. Поэтому ведут дела с Китаем. И это шокирует немецких производителей, которые боятся, что, действительно, произойдет потеря российского рынка",

заявил он в беседе с НСН.

Рар добавил, что Германия из-за ограничительных мер уже потеряла 400 миллионов евро.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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