Политика американского президента укрепила российскую экономику

Случайный подарок Москве Дональд Трамп сделал, ударив санкциями по Венесуэле и Ирану. После того, как страны буквально вытолкнули с нефтяного рынка, их место заняла Россия, к которой обратились бывшие партнеры. Как поясняет журнал National Interest, "венесуэльская и иранская нефть схожи по составу и типу с российской".

На руку Москве сыграла и торговая война между Пекином и Вашингтоном, которая привела к тому, что наша страна заняла нишу на китайском рынке – энергокомпании бросились скупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Как отмечает автор статьи, политические разногласия не помешают и Европе закупать российский газ. "Северный поток – 2" близится к завершению. По окончании его строительства, а также "Турецкого потока", наша страна получит возможность поставлять европейцам дополнительно 86,5 млрд кубометров газа.

Размышления эксперта россияне восприняли с юмором. Некоторые комментаторы воспользовались возможностью уколоть Трампа, снова назвав его "агентом Кремля" и предсказав Америке скорый распад (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Трамп агент кремля. Если переизбирут на следующий срок, он м.б. и США развалит на штаты", "Буду аплодировать ему стоя",

– пишут они.

Похоже, что гегемонии Америки действительно приходит конец. Как сообщалось ранее, санкции США против "Северного потока – 2" могут серьезно испортить отношения страны с ЕС.