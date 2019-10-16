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Авиакомпания S7 получила разрешение на полеты в Грузию

Перевозчик сможет выполнять семь рейсов в неделю

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в грузинский Кутаиси. Об этом говорится в приказе Росавиации от 15 октября, обнародованного на сайте агентства.

Из документа следует, что S7 сможет выполнять до 7 рейсов в неделю.

В Росавиации и в стане авиаперевозчика сообщили, что наличие допуска еще не означает факта начала полетов.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления", – цитирует ТАСС официального представителя Росавиации.

Как отмечает телеканал "360", при этом российский "Глобус" лишился права выполнять полеты из Москвы в Кутаиси.

Осталось дождаться отмены указа президента РФ Владимира Путина от 21 июня текущего года, запретившего все авиаперелеты в Грузию с 8 июля в целях безопасности граждан России.

Отдел информации
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