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Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" в формате телемоста. Теперь топливо пойдет из Иркутска и Якутска в Китай и на Дальний Восток.

Как напоминает РИА "Новости", контракт на 30 лет был подписан еще в мае 2014 года между "Газпромом" и китайской CNPC. Планируется, что ежегодно по нему будет ежегодно проходить до 38 млрд кубометров газа.

По мнению журнала The Wall Street Journal, проект еще больше "укрепит антиамериканский союз России и Китая".

Как пишут авторы, Москва, "сгибаемая под давлением санкций", остро нуждается в деньгах. А Китай, экономика которого уступает лишь США, испытывает необходимость в газе и собирается отказаться от угля.

Соглашение о газопроводе были подпсиано практически срауз после перехода Крыма в состав России. Сумма сделки составила $400 млрд, а сам газопровод обошелся в $55 млрд. Параллельно Москва и Пекин укрепили военное сотрудничество.

А на Дальнем Востоке начались протесты против российско-китайских проектов, в частности, против вырубки леса китайскими компаниями и строительства предприятий по разливу питьевой воды на Байкале.


Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ой не могу)))
Путин виноват в том, что она трахнулась с чебуреком за углом)))). А теперь капает и болиииит))))
Гость
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Известно что Си Цзиньпин намного крупнее ВВП, однако режиссура и здесь хотят показать "мощь и крупность" одного из президентов.
Гость
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А вот лес то надо беречь.
Черных лесорубов надо расстреливать на месте, без суда и следствия, по законам военного времени, ведь это именно война против леса.
Законные вырубки ограничить просто необходимо, и закрепить в законе лимит вырубки ..... гектаров леса в год и не более.
Только так сохраним лес.
Гость читатель
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НОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ _УДАЧНЫЙ ПОДАРОК
Гость
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Прыщавый сопливый рогуленок возомнил себя феминисткой. Как был убожеством, так и остался, не помогли кружевные трусы и курс на ЕС и НАТО.
Гость
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А это все что, про трусики, не лень было печатать эту ахинею ?
Феминистка
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На прошлой неделе я сходила к гинекологу провериться, она сказала мне, что у меня все в норме, все отлично и прекрасно, шейка матки узкая, плотная и тугая, маточка вся чистая, хорошая как у девочки и никаких проблем нет; два дня назад у меня на прокладке появилась кровь, ну, вы все знаете, прокладку «ежедневку» я приклеиваю каждый день себе в трусики, чтобы поддерживать чистоту; так вот у меня за все это время не было абсолютно никаких интимных отношений вообще, когда я рассказала мой муж ужаснулся, эта врач-гинеколог занесла мне какую-то заразу и у меня началось кровотечение какого не было никогда; спрашивается, сволочной преступник президент Путин и безмозглый премьер-министр Медведев считают, что всего-то нужно только «наклепать» как можно больше врачей, юристов, экономистов отправить их в общество и вуа-ля, все будет готово, в норме и прекрасно – они всех вылечат, законы наладят, экономика попрёт; во всех странах и государствах это работает, но только не в росии, здесь это правило почему-то совершенно не работает, причину «всех свинцовых мерзостей жизни» надо понять: то ли власть такая гадостная и мерзкая, то ли общество еще не осознало и не собирается жить по нормальному и счастливо
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