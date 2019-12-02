Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" в формате телемоста. Теперь топливо пойдет из Иркутска и Якутска в Китай и на Дальний Восток.

Как напоминает РИА "Новости", контракт на 30 лет был подписан еще в мае 2014 года между "Газпромом" и китайской CNPC. Планируется, что ежегодно по нему будет ежегодно проходить до 38 млрд кубометров газа.

По мнению журнала The Wall Street Journal, проект еще больше "укрепит антиамериканский союз России и Китая".

Как пишут авторы, Москва, "сгибаемая под давлением санкций", остро нуждается в деньгах. А Китай, экономика которого уступает лишь США, испытывает необходимость в газе и собирается отказаться от угля.

Соглашение о газопроводе были подпсиано практически срауз после перехода Крыма в состав России. Сумма сделки составила $400 млрд, а сам газопровод обошелся в $55 млрд. Параллельно Москва и Пекин укрепили военное сотрудничество.

А на Дальнем Востоке начались протесты против российско-китайских проектов, в частности, против вырубки леса китайскими компаниями и строительства предприятий по разливу питьевой воды на Байкале.