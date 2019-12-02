Венгры купят российский газ без транзита через Украину

Киев остается один

Венгрия намерена заключить долгосрочное соглашение с "Газпромом" о поставке газа. Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи с представителями российского холдинга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на венгерское агентство MTI.

На данный момент между "Газпромом" и венгерским Panrusgaz действуют два контракта до конца этого года и два до конца 2021-го. Газ в Венгрию поступает через "Берегово" на украинско-венгерской границе, а также "Баумгартен" на словацко-австрийской.

Если Россия прекратит транзит газа через Украину, то и через "Берегово" топливо больше поступать не будет. В любом случае, переговоры Будапешта с Москвой означают, что в случае прекращения транзита газа через Украину венгры продолжат получать газ. В настоящее время Киев продолжает попытки помешать открытию газопровода "Северный поток-2". Украина жалуется датчанам, что трубопровод нанесет вред экологии.

Как известно, в случае прекращения транзита газа через Украину, Киев понесет колоссальные убытки, что грозит серьезным кризисом в стране, несмотря на заявления "Нафтогаза" об обратном.