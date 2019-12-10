Киев заявил о наполненных топливом хранилищах

Между Украиной и Россией в 2020 году может начаться "газовая война". "Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы к этому: наши хранилища наполнены", – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что логику Киева поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен. Украинский премьер подчеркнул, что Киев будет добиваться долгосрочного контракта.

Ранее арбитражный суд в Стокгольме обязал "Газпром" выплатить НАК "Нафтогазу" $3 млрд.

Что касается "Северного потока-2", ожидается, что он заработает в первой декаде 2020 года.