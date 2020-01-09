Новогодние каникулы влетели экономике страны в копеечку

За прошедшие выходные потери России составили более 1 трлн рублей. К такому выводу пришли эксперты, подсчитав, что каждый день отдыха стране обошелся примерно в 120 – 150 млрд рублей.

Новогодние каникулы ударили по карману России, пришел к выводу финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Ведь во время массового отдыха все производство работало в щадящем режиме, из-за чего производительность снижается примерно 15 – 20%.

"Ежегодно Россия за время зимних новогодних гуляний теряет порядка 1,3 трлн рублей", – констатировал собеседник "Газеты.Ru".

Данная сумма равна 1,2 – 1,5% месячного ВВП, уточнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, больше всего в праздничные дни страдают горнодобывающий сектор и тяжелая промышленность.

Через два дня россиян ждут очередные выходные, напомнил начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян. Получается, что убытки экономики РФ увеличиваются.

"Фактически праздничным для экономики можно считать период с 1 по 12 января, и в этом случае стоимость простоя превышает 3 триллиона рублей. Но с учетом роста потребительской активности я бы оценил потенциальные потери экономики примерно в 1,5 триллиона рублей", – пояснил эксперт.

Затратной минувшая неделя оказалась и для самих россиян. В среднем каждая семья страны израсходовала на новогодние угощения, подарки и развлечения более 19 тыс. рублей.