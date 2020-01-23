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Господдержака поможет россиянам сэкономить свыше 2 миллионов рублей

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется покупка квартиры в кредит

Семьи с двумя детьми, благодаря мерам государственной поддержке, смогут сэкономить свыше 2 млн руб при покупке жилья с ипотекой. Об этом сообщает Аналитический центр ДОМ.РФ.

В среднем, это покроет более 40% общих расходов семейного бюджета на приобретение квартиры и уплату процентов по кредиту.

"400 тыс руб – вычет из НДФЛ при его использовании обоими родителями, 616 тыс руб – сумма материнского капитала при рождении второго ребенка, 991 тыс руб – экономия на платежах по ипотечному кредиту, 136 тыс руб – вычет из НДФЛ по процентам по ипотеке", – подсчитали эксперты.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что власти продлят программу маткапитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия начнут получать семьи при рождении первого ребенка.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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