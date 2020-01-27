Москва дала прогноз на цену за прокачку сырья

Стоимость транспортировки российской нефти через Белоруссию может увеличиться на 6%, если стороны не договорятся об уровне обоснованных расходов. Об этом сегодня сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что Москва и Минск продолжают диалог, и Россия ожидает оперативного определения соседней Республики расходов на транзит.

"Переговоры такие состоялись, методика у них там в том, что цена должна меняться по формуле инфляция плюс не более 3%. Прогнозная инфляция – 3%... Если стороны не придут к обоснованным объемам, то тогда работает эта формула. Если придут, то она может быть на другом уровне",– цитирует РИА "Новости" представителя Федеральной антимонопольной службы.

В прошлом декабре Минск грозился увеличить тариф на прокачку российского сырья в 2020 году на 16,6%. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко уже в январе ввел экологический налог на транзит нефти, вероятно, планируя таким шагом подстегнуть Москву в ее неуступчивости снизить цену для Республики при закупке нашего сырья.

Как пишет "Ъ", с 1 февраля ставка на транспортировку нефти автоматически проиндексируется на 6,8%. По словам источников издания, в Минске готовы временно принять такой уровень, однако к лету есть намерены снова начать новые переговоры.