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Отправим индусам: в России нашли применение польскому углю

Отправим индусам: в России нашли применение польскому углю
Фото: pixabay.com
Варшава отказывается от российского сырья

Угольные компании Кузбасс в случае отказа Польши закупать российский уголь повезут в Индию, Вьетнам и Малайзию, где потребность в нем только растет.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.

Ранее вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России и других странах. Среди причин называются продолжающиеся с 31 января забастовки польских шахтеров. Те перекрыли железнодорожные пути компании "Таурон" и потребовали прекратить закупки российского угля. В прошлом году Польша приобрела 18 – 19 млн т угля. И70% от этого количества привезено из России.  

Как считает профессор Кузбасского государственного технического университета, доктор технических наук Александр Копытов, Варшава все равно продолжит покупать высококалорийный российский уголь, который нужен для металлургического производства.

По мнению экспертов, поляки покупают уголь в России, потому что он дешевле. В Польше добыча угля составляет 322 злотых за тонну, а завезенный уголь из России стоит 257 злотых. Сейчас Варшава приобретает много угля у России, и польские шахтеры считают, что у них отбирают работу. 

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Распад близок...
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Падение имперской экономики очевидно...
Теперь вся надежда на индусов!
Индия - спасай РФ))))))))))))
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