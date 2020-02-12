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Долги россиян по алиментам достигли рекордной суммы

Долги россиян по алиментам достигли рекордной суммы
Фото: ITAR-TASS
Только в прошлом году граждане нашей страны задолжали более 150 миллиарда рублей

За последние семь лет задолженность алиментщиков выросла в семикратном размере. Таковы данные подсчетов Федеральной службы судебных приставов.

В среднем за прошлый год сумма задолженности по материальным выплатам несовершеннолетним детям увеличилась до 189 тыс. руб., что на 27 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом (216 тыс. руб.), отмечает газета "Известия". В целом сумма долгов по алиментам увеличилась на 13%, превысив 150 млрд рублей.

В 2019-м судебные приставы взыскали с 764 тысяч задолжавших детям отцов 52 млрд рублей. В общем в производстве ФССП было 1,6 млн дел на 213,2 млрд рублей. В 2018-м приставы взыскали по алиментам около 7,9 млрд рублей. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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