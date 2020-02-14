К продаже клиентской базы организация не имела никакого отношения

Представители Сбербанка успокоили россиян. Они рассказали, что информация о продаже данных граждан не соответствует действительности.

Об этом сообщает РИА "Новости". Представители организации отметили, что в материале издания речь шла о происшествии 2015 – 2016 гг., к которому банк не имел отношения.

В заметке, опубликованной на странице "Известий", речь шла о том, что в интернете продаются личные данные 20 тысяч клиентов по 35 руб. за одного человека. За эту цену, как говорилось в материале, можно узнать ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, названия банковских подразделений, а также контакты.