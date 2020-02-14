Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сбербанк прояснил ситуацию с утечкой личных данных

К продаже клиентской базы организация не имела никакого отношения

Представители Сбербанка успокоили россиян. Они рассказали, что информация о продаже данных граждан не соответствует действительности.

Об этом сообщает РИА "Новости". Представители организации отметили, что в материале издания речь шла о происшествии 2015 – 2016 гг., к которому банк не имел отношения. 

В заметке, опубликованной на странице "Известий", речь шла о том, что в интернете продаются личные данные 20 тысяч клиентов по 35 руб. за одного человека. За эту цену, как говорилось в материале, можно узнать ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, названия банковских подразделений, а также контакты.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей