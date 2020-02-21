Россия назвала суровые условия по цене на нефть для Белоруссии
Топливные компании из РФ предложили белорусской стороне постепенно снижать премию к цене на нефть, а именно на два доллара ежегодно пропорционально уменьшению пошлины на экспорт. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в пятницу, 21 февраля.
"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины", – цитирует ТАСС министра.
По его словам, такая формула даст возможность частично компенсировать эффект от уменьшения пошлины.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным тему поставок нефти, напоминает телеканал "360". Глава РФ предложил батьке компенсацию на сумму около $300 млн, которые Минск из-за налогового маневра в ТЭК России в 2020 году.
Между тем позже белорусский лидер на встрече с послом Республики в Москве Владимиром Семашко называл уже другие цифры.
"Это же простой счет – наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти и к уровню этого года, при 24 млн тонн – это, примерно, $420-430 млн, которые мы теряем (по сравнению с условиями 2019 г. – ред.)", – приводит РИА "Новости" слова Лукашенко.
Он еще раз подтвердил, что Путин обещал компенсировать эти потери Минску и признал такой подход справедливым.
Также Лукашенко привел свой разговор с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, в котором тот ознакомил батьку с мировыми ценами на газ. Поскольку на европейских биржах голубое топливо сейчас торгуется по цене меньше $110 за тыс. куб., то для Белоруссии
должен стоить порядка $90 за тыс.куб., заметил Лукашенко.
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