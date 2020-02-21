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Путин сделал Лукашенко неожиданное предложение

Путин сделал Лукашенко неожиданное предложение
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск добился решения нефтяного вопроса на своих условиях

Россия готова продавать нефть Белоруссии по ценам 2019 г. и компенсировать потери от введения налогового маневра. Об этом сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным в пятницу, 21 февраля.

"Президент России позвонил… Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь", - цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский глава отметил, что это предложение было для него неожиданным, и, прежде чем дать ответ, нужно все просчитать. Впрочем, по компенсации потерь от уменьшения таможенной пошлины на экспорт нефти расчет сложился быстро.

"Мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим, допустим, 700 миллионов долларов", – прикинул Лукашенко. В ответ на это, по его словам, Путин быстро согласился компенсировать $300 млн, "в том числе за счет премий компаниям".

"Это хоть какой-то путь к развязке тех споров", - подчеркнул довольный Лукашенко.

Россия и Белоруссия не смогли прийти к соглашению о поставках нефти с 2020 г., в результате после Нового года республика получала лишь четверть от обычных объемов. Поиски альтернативных поставщиков успехом не увенчались. В начале февраля Лукашенко приезжал к Путину в Сочи, чтобы тет-а-тет попытаться решить вопрос с поставками углеводородов.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Просто так П ничего не делает
И правильно делает!!! хотят нефть - что-то должны отдать..
Анатолий Кизлюк
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За чей счёт компенсация?
Гость
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Просто так П ничего не делает
Гость
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сэр самуэль харрис
путин размазня,слюнтяй ,половая тряпка превративший Россию в банановую республику
прежде чем слюнями кидаться, узнайте что взамен
сэр самуэль харрис
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путин размазня,слюнтяй ,половая тряпка превративший Россию в банановую республику
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