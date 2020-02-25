Соответствующий документ подписан, осталось договориться о цене

Белоруссия и Россия оформили протокол о компенсации потерь в связи с поставками в апреле 2019 г. года загрязненной хлоридами российской нефти. Сумма определится исходя из расчета $15 за баррель, как и другим пострадавшим европейским потребителям. Об этом заявил зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", – цитирует "Интерфакс" Сизова.

Он напомнил, что озвученные ранее цифры по компенсации в $15 за баррель взяты по аналогии с выплатами за грязную нефть потребителям из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Во вторник, 25 февраля, глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что из-за введения Москвой ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Республики снизился на $2 млрд. 55 млн.