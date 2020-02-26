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Белоруссия получит нефть от тайных российских компаний

Белоруссия получит нефть от тайных российских компаний
Фото: pixabay.com
Минск сообщил о новых поставщиках сырья из РФ

Пять новых российских компаний согласились с марта поставлять на белорусские НПЗ нефть по рыночной цене без премии. Об этом заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

В комментарии "Интерфаксу" он уточнил, что ранее эти компании не работали с Белоруссией. Таким образом, они присоединятся к поставкам в дополнении к НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Также Тищенко добавил, что из пяти согласившихся сотрудничать с Минском наших компаний нет "Роснефти", на долю которой приходилось до 50% поставок черного золота.

Представитель "Белнефтехима" поведал еще одну радостную новость для своих соотечественников – белорусская сторона подписала с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) контракт на поставку двух танкеров сырья на 160 тыс. тонн.

Нефть попадет в Белоруссию через Украину по трубопроводу "Одесса-Броды".

Ранее стало известно, что Минск закупил российское черное золото у трейдеров объемом 160 тыс тонн, которое должно поступить в Республику двумя партиями в марте Сначала оно прибудет в порт Клайпеды, а затем его доставят по железной дороге в цистернах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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