Малообеспеченные семьи могут получить соцподдержку, если их доход меньше полуторного прожиточного минимума

Ежемесячные выплаты, которые родители с низкими доходами получают на первого и второго ребенка, не учитываются в общем доходе семьи за предыдущий год. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

Как уточнили представители ведомства, соответствующие выплаты должны повышать уровень жизни соотечественников с детьми, передает РИА Новости.

По данным профильного министерства, в регионы направлены письма, разъясняющие порядок расчета дохода семьи, который производится для назначения социальных выплат. Право на выплаты есть у родителей или опекунов, воспитывающих детей до трех лет, со среднедушевым доходом, составляющим не более полуторного прожиточного минимума в конкретном регионе.

Как напоминает портал URA.RU, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей.

Также с начала 2020 г. в стране отменили детские пособия в размере 50 рублей.