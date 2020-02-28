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Польша готовится поставлять нефть белорусам вместо России

Польша готовится поставлять нефть белорусам вместо России
Фото: EPA
План Лукашенко претворяется в жизнь

Польский оператор нефтепровода "Дружба" компания PERN начала готовить трубопровод к прокачке нефти из Польши на территорию Белоруссии.

Речь идет возможности реверсных поставок на Польлшавосточном участке трубы из Плоцка в Адамово. Как говорится на сайте компании, пока транспортировка осуществляется только в противоположном направлении.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что собирается организовать реверс нефти с запада на восток из Польши. Среди причин называлось нежелание углубленной интеграции с Россией за счет потери суверенитета, а также цена.

"Я могу через Польшу, они предлагают, это самый дешевый маршрут, взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле, с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", – утверждал белорусский президент.

Как утверждают в PERN, пока возможность обратной транспортировки имеет лишь северный трубопровод, который соединяет Гданьск с Плоцком.

"Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса, когда в страну поступала из России загрязненная нефть", – говорится в сообщении.

Тогда на 46 дней поставки по нефтепроводу "Дружба" остановили, а нагрузку взял на себя именно северный участок сети PERN.

Александр ИЛЬИН

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