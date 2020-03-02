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Договорились: Россия и Белоруссия разрешили газовый спор

Договорились: Россия и Белоруссия разрешили газовый спор
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В поставках голубого топлива поставлена точка

Москва и Минск пришли к общему знаменателю в газовом вопросе. Так, в понедельник, 2 марта глава Министерства энергетики РФ Александр Новак и белорусский посол Владимир Семашко договорились о поправках в Соглашении о поставках российского газа в республику.

В частности, сформированы цены на голубое топливо, а также его транзит через Белоруссию. Подписанный документ, подчеркнули в российском ведомства, "открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в республику в 2020 году".

В день, когда стороны обменялись рукопожатиями, прозвучало еще одно важное заявление, которое касается отношений между Минском и Москвой. Речь идет о поставках нефти из РФ в соседнее государства. Так, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подчеркнул, что республика не намерена отказываться от российского сырья.

"Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", – уточнил Румас, передает БЕЛТА. 

Однако сейчас Минск рассчитывает на долгосрочный контракт с Баку, отметил глава правительства. 

Напомним, в конце февраля стало известно о том, что Белоруссия нашла альтернативу российской нефти, начав готовить трубу к прокачке черного золота из Польши. 

Ксения АНДРЕЕВА

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