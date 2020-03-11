"Газпром" стремительно теряет доходы
В январе 2020 г. доходы России от экспорта газа рухнули на 41,1% – до $3 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России, обнародованные в среду, 11 марта.
Отмечается, что физический экспорт за январь сократился на 11,9% – до 18,3 млрд кубометров.
Напомним, по российскому законодательству правом на экспорт трубопроводного газа обладает лишь концерн "Газпром".
Можно предположить, что на поставки голубого топлива отечественного монополиста оказала влияние аномально теплая зима на территории Европы – основного потребителя нашего газа. Также ранее сообщалось, что в странах-членах ЕС за лето и осень 2019 г. в подземных хранилищах накоплено рекордное количество природного сырья из-за опасений, что мог остановиться транзит через Украину.
Кроме того, уже в ближайшие месяцы, как полагают эксперты, по причине переизбытка сжиженного природного газа (СПГ) в мире и эпидемии коронавируса, затормозившего производство в Китае, в результате чего там снижена потребность в голубом топливе, цены на него в Старом Свете могут упасть ниже $100.
Вероятно, эти факторы тоже отобразятся на показателях в феврале.
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