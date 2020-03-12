США накажут Россию за обвал цен на нефть
Россия и Саудовская Аравия воспользовались эпидемией коронавируса, чтобы нанести удар по нефтепроизводителям США. С такими обвинениями выступил член исполнительного совета американского Альянса производителей энергоносителей, нефтяной магнат Гарольд Хамм.
По его мнению, Россия и Саудовская Аравия решили наводнить рынок дешевой нефтью, чтобы навредить США. Но американцы этого не допустят, цитирует Хамма Fox Business. Причины обвала на нефтяном рынке будут расследованы, и, если выяснится, что демпинг целенаправленно шел против США, недобросовестных конкурентов "остановят".
Резкое снижение цен на черное золото произошло на прошлой неделе, после того как страны группы ОПЕК+ впервые с 2016 г. не договорились о сокращении добычи. Затем Саудовская Аравия нанесла дополнительный удар, заявив о намерении, напротив, нарастить поставки на 1 млн баррелей в сутки.
Впрочем, не все эксперты склонны видеть в сложившейся ситуации атаку на США. Канадское издание The Globe and Mail полагает, что Москва и Эр-Рияд просто поспорили, кто на рынке главная фигура, и в итоге сами пострадали:
"Два водителя за рулем автомобилей мчатся прямо друг на друга. Тот, кто первым уклоняется от фатального столкновения, считается проигравшим и слабаком", – поясняет возможные правила игры издание. А если в результате удастся убрать с рынка американскую сланцевую нефть, это будет приятным бонусом.
В четверг, 12 марта, падение нефтяных цен продолжилось. Стоимость барреля марки Brent на Forex опустилась до $33,45, WTI – до $31, это почти на 6,5% ниже уровня начала торгов.
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