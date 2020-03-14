Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ставки по ипотеке резко выросли из-за рухнувшего рубля

Процент повысили два банка

Российские журналисты выяснили, что Юникредит банк и Транскапиталбанк увеличили ставки по ипотеке. На такую меру вскоре пойдет и Абсолют банк. Издание "Ведомости" пишет, что эта ситуация возникла из-за ослабления курса рубля.

Как говорится в статье, повышение ставок не коснется уже выданных ипотечный кредитов. Однако под угрозой могут оказаться уже одобренные, но еще неофрмленные. Некоторые другие финансовые организации также рассматривают вопрос о том, чтобы изменить размер ставок по ипотеке. Другие же ждут заседания Центробанка, которое пройдет 20 марта. 

Повышать ставки по ипотеки банки вынудила ситуация на мировых фондовых рынках и падение рубля. 

Курс доллара резко вырос к российскому "деревянному" 10 марта после того, как накануне Москва вышла из сделки по ОПЕК. По данным Мосбиржы, на сегодня, 14 марта доллар стоит 72,5 рубля, евро – 80,7 рублей. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей