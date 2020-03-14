Процент повысили два банка

Российские журналисты выяснили, что Юникредит банк и Транскапиталбанк увеличили ставки по ипотеке. На такую меру вскоре пойдет и Абсолют банк. Издание "Ведомости" пишет, что эта ситуация возникла из-за ослабления курса рубля.

Как говорится в статье, повышение ставок не коснется уже выданных ипотечный кредитов. Однако под угрозой могут оказаться уже одобренные, но еще неофрмленные. Некоторые другие финансовые организации также рассматривают вопрос о том, чтобы изменить размер ставок по ипотеке. Другие же ждут заседания Центробанка, которое пройдет 20 марта.

Повышать ставки по ипотеки банки вынудила ситуация на мировых фондовых рынках и падение рубля.

Курс доллара резко вырос к российскому "деревянному" 10 марта после того, как накануне Москва вышла из сделки по ОПЕК. По данным Мосбиржы, на сегодня, 14 марта доллар стоит 72,5 рубля, евро – 80,7 рублей.