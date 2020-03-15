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Россиянам предсказали "появление черного лебедя"

Россиянам предсказали "появление черного лебедя"
Фото: pixabay.com
Проблема в том, что экономика нашей страны слишком сильно зависит от западных партнеров

Россиянам предсказали так называемый феномен "появления черного лебедя". В роли грациозной птицы на мировой арене выступит коронавирус, который подорвет экономику РФ.

Нет ничего удивительного в том, что инфекция ударила по уровню жизни россиян, уверена доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. "Появление черного лебедя", роль которого сыграет CODIV-19, станет проблемой не только для нашей страны, но и для мировой экономики в целом.

"Пандемия могла стать причиной остановки финансовой активности по всему миру", – уверяет специалист. По ее словам, нам стоит задуматься, ведь получается, что экономика России слишком тесно связана с финансовыми процессами в других государствах, раз страна стала жертвой наступившего кризиса.

Новикова уверена, что важно в самые короткие сроки разработать стратегию выведения РФ на прежний уровень в сферах торговли, импорта и экспорта. Необходимо также выявить уровень зависимости нашей страны от западных партнеров и попытаться его понизить, пишет Regnum. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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