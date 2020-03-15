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Таким "народным средством" нельзя лечить грипп и ОРВИ

Таким "народным средством" нельзя лечить грипп и ОРВИ
Фото: pixabay.com
В Минздраве объяснили, какой способ "профилактики" может привести к тахикардии и повышенному давлению

ОРВИ и грипп нельзя лечить алкоголем. В Минздраве РФ предупредили, что злоупотребление "горючим" во время болезни может привести к проблемам с сердцем и сосудами.

Спиртные напитки, ко всему прочему, тормозят процесс выздоровления. Даже небольшая доза может привести к снижению уровня полезных бактерий в организме, которые помогают оправиться от простуды, пишет "Московский Комсомолец". 

Главный внештатный терапевт Минздрава России член-корреспондент РАН Оксана Драпкина напомнила, что, если люди хотят побаловать себя бокалом вина или чего покрепче, им стоит помнить о том, как алкоголь снижает иммунитет и устойчивость к различного рода вирусам. Поэтому лучше ограничить его потребление и на время распространение CODIV-19. 

Напомним, ранее "Утро" писало о том, как лучше питаться, сидя дома на карантине. Диетологи рекомендуют соблюдать питьевой баланс и не закупаться впрок вредными продуктами. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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