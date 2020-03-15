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Вода против коронавируса: как правильно питаться на карантине

Вода против коронавируса: как правильно питаться на карантине
Фото: pixabay.com
Диетолог разработал режим питания для тех, кто из-за CODIV-19 сидит дома

Из-за COVID-19  приезжающие из Европы должны две неделе провести на карантине, некоторые компании перевели своих сотрудников на домашний режим работы. Диетолог Иван Алименко рассказал, что нужно есть в такой ситуации и как не растолстеть, если двигаетесь по вынужденным причинам мало.

Если человек просто перешел на домашний режим, то самое главное – покупать еду в небольших количествах. Лучше чаще ходить в магазин и меньше хранить дома вредной, но любимой еды – чипсов или сладостей. Такие продукты медик рекомендует покупать на один раз.

Сохранить вес поможет дневник. В него нужно записывать количество съеденного и калории. Обычному человеку в день требуется не более 2000.

"Ведите пищевой дневник, питайтесь каждые три часа, чтобы не копить сильный голод, и считайте калории, чтобы примерно видеть, сколько вы потребляете", – посоветовал врач-диетолог.

Если вы сидите на карантине, то очень важно устраивать себе разминки – сделайте зарядку, потянитесь или выполните несколько простых упражнений. Соблюдайте питьевой режим: он влияет на метаболизм и помогает быстрее выздороветь в том числе от коронавируса. 

А вот вредные лакомства можно заменить на полезные – орехи, фрукты и т.д.

Также, добавляет радио Sputnik, важно поддерживать хорошее настроение: чаще двигайтесь или танцуйте перед телевизором.

Ранее "Утро" публиковало гороскоп питания для всех знаков зодиака.

Дарья ПЕТРОВА

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