Подробный гороскоп для всех знаков зодиака со 2 по 9 марта 2020 года

Астрологи рассказали, как нужно питаться всем знакам зодиака, чтобы быть здоровыми и энергичным. Как быть с остальными сферами жизни, подскажет гороскоп на месяц.

Понедельник

В начале недели стоит налегать на кисломолочные продукты, пить много чая и есть орехи. Важно помнить, что в понедельник нужно отказаться от вредных перекусов, так как они могут отразиться на здоровье. Питаться лучше небольшими порциями.

Вторник

В этот день нужно есть легкую, диетическую пищу. В рационе обязательно должны быть овощи, крупы, орехи и мясо птицы. Особое внимание стоит уделить сервировке и украшению блюд – не забывайте про специи, зелень, красивую посуду. В стоп-листе оказались морепродукты – ими во вторник легко можно отравиться.

Среда

В середине недели рекомендуется сделать выбор в пользу рыбы, овощей и каш. Вся еда должна быть теплая. Отказаться нужно от острых и сложных блюд, а также от молочных продуктов – все это не лучшим образом отразиться на работе желудочно-кишечного тракта. Также астрологи советуют соблюдать водный баланс.

Четверг

Питаться в этот день рекомендуется так же, как и в среду, но с одной оговоркой – соли в блюдах должно быть минимум. Откажитесь от домашних заготовок и закусок с солью и уксусом. Вместо кофе лучше пить чай.

Пятница

В последний день недели не стоит расслабляться и разрешать себе есть все. Лучшим решением будет отказ от острых блюд со специями. Также рекомендуется выпивать достаточное количество воды. В рацион стоит включить рыбу, морепродукты, каши, злаковые и молочные продукты.

Суббота

В первый выходной все знаки имеют полное право расслабиться. Побалуйте себя любимой пищей. В черном списке оказались экзотические блюда, которые вы раньше не ели. Также контролируйте количество выпитого алкоголя. Основу рациона должны составлять свежие овощи и фрукты.

Воскресенье

В воскресенье астрологи советуют приготовить еду дома и отказать от походов в ресторан. Домашняя пища будет полезна для организма. Наедаться до отвала не стоит, лучше всего провести день активно.

Таков гороскоп питания на неделю. Ранее "Утро" публиковало астрологический прогноз для всех знаков зодиака на март 2020 года.