Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020 года

Астрологи предсказывают, что первый месяц весны окажется поворотным для представителей некоторых знаков. "Утро" подготовило гороскоп на март, который подскажет, как пережить месяц с минимальными потерями.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют все внимание сосредоточить на личной жизни. Вы хорошо поработали за зиму, теперь пора устроить себе небольшой отдых и посвятить время любимому человеку. В начале весны Овны могут получить предложение руки и сердца или сделать его сами. Также есть вероятность узнать о грядущем пополнении в семье. Кроме того, март отлично подходит для того, чтобы завести домашнее животное, о которым вы давно мечтали.

Телец

Тельцы в марте откроют для себя что-то новое. Возможно, вы неожиданно смените работу, научитесь водить машину или задумаетесь о переезде. Звезды все ваши начинания поддерживают. Интуиция и упорство Тельцов приведут их к намеченной цели. К финансам стоит относиться бережнее. Не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия и откажитесь от крупных покупок.

Близнецы

Близнецам в начале весны нужно больше думать о себе. Налегайте на правильную пищу и больше двигайтесь – пришло время отказывать от вредных привычек, иначе могут появиться проблемы со здоровьем. Если чувствуете, что не справляетесь в одиночку, то обратитесь за помощью к близким. Это поможет укрепить отношения и не даст вам расслабиться.

Рак

Ракам придется отказаться от развлечений – все силы нужно бросить на работу. Повышение, которое вы так долго ждали, не за горами, но придется потрудиться. Ракам необходимо заручиться поддержкой коллегой, продемонстрировать свои умения начальству. Скоро вас заметят, или вы неожиданно получите предложение с работы вашей мечты. Не бойтесь перемен – звезды на вашей стороне.

Лев

Львы в марте окажутся перед сложным выбором. Вам предстоит решить, что дальше делать со своей жизнью. Некоторые Львы согласятся на переезд в другую страну, другим придется разбираться в своих любовных связях. Гороскоп на март советует представителям этого знака довериться интуиции. А вот от советов посторонних лучше отказаться. Только вы знаете, какое решение окажется самым правильным.

Дева

Девам гороскоп на месяц советует самостоятельно изменить свою жизнь. Весна – лучший период, чтобы преобразиться внешне, завести новые отношения и сделать жизнь интереснее. Но все изменения зависят только от Дев. Вам стоит быть активнее в общении с людьми, чаще выбираться из дома и лучше следить за собой. Попробуйте что-нибудь новое и не бойтесь ошибаться.

Весы

Для Весов март станет не самым удачным месяцем 2020 года. Вы будете чувствовать апатию и грусть, могут появиться проблемы на работе. Астрологи советуют Весам не переживать из-за денег – в начале весны вы не сможете исправить свое финансовые положение. Все изменится ближе к концу месяца. А пока звезды рекомендуют сосредоточиться на личной жизни. В этой сфере у Весов все в полном порядке. Свободные представители этого знака найдут свою любовь, а женатые вернут страсть в отношения.

Скорпион

Скорпионы в марте сами будут создавать себе трудности. Виной всему ваша вспыльчивость и эмоциональность. Скорее всего, вы испортите отношения с коллегами и серьезно поругаетесь со второй половинкой. Лучший способ справиться со всем происходящим – это выпускать негативную энергию подальше от всех близких. Также стоит быть внимательнее на дорогах и отказаться от экстремальных развлечений.

Стрелец

Стрельцам можно только позавидовать. В марте 2020 г. они будут в центре внимания. Дела на работе пойдут в гору – вы получите повышение или премию. В личной жизни все тоже круто повернется – вы встретите старую любовь или узнаете о прибавлении в семье. Крупные покупки, сделанные в начале весны, окажутся выгодными, а ваши должники, наконец, вернут деньги. Наслаждайтесь благоприятным периодом.

Козерог

Жизнь Козерогов в марте может круто измениться из-за предательства. Будьте внимательнее к вашим коллегами – они могут вас подставить, не впускайте в дом новых людей, а также не хвастайтесь своим доходом. Деньги могут быстро уплыть от вас. Все выходные лучше посвятить семье, а вот от вечеринок с алкоголем следует отказаться.

Водолей

В начале марта Водолеям следует составить план дел на месяц и двигаться по нему. Время для вас пролетит быстро, поэтому важно успеть сделать все необходимое. Также важно распределить финансы заранее и отказаться от крупных покупок, иначе ваше финансовое положение серьезно пострадает. На конец месяца можно запланировать отпуск.

Рыбы

Весь месяц представители этого знака будут пребывать в хорошем настроении. На работе все будет спокойно, а в личной жизни – полная гармония. Рыбам астрологи рекомендуют наслаждаться переменами к лучшему и не думать о плохом. Только позитивный настрой поможет вам добиться успеха.

Таков гороскоп на март 2020 года. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков на месяц.