Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на месяц

Славянский гороскоп, в отличие от восточного, составляется не по месяцу рождения, а по году. В него входят не 12 символов, а 16 животных-тотемов. Что принесет март 2020 г. каждому, можно узнать в подробном астрологическом прогнозе "Утра" на месяц.

Темный Сох (1960, 1976, 1992)

Этим людям в марте стоит приготовиться к большим переменам. Судьба приготовила для них неожиданные знакомства и интересные предложения по работе. Их тотем советует не распыляться на мелкие дела – самое время для решительных действий и смелых решений. Удача будет благоволить им.

Огненная Векша (1963, 1979, 1995)

Рожденные в года Огненной Векши в марте будут пытаться наладить отношения с окружающими. Пора забыть старые обиды, помириться с родственниками и расставить точки над i в личной жизни. Не нужно бояться остаться в одиночестве и разорвать отношения, которые тянут вниз. Гороскоп предсказывает, что удастся справиться со всеми трудностями.

Жемчужная Щука (1964, 1980, 1996)

Март 2020 г. пройдет для Жемчужных Щук быстро. Они будут загружены делами. Гороскоп для всех знаков советует им хотя бы изредка отрываться от забот и посвящать время себе – нужно отдохнуть и расслабиться, иначе есть риск подорвать свое здоровье и спасть в апатию.

Бородатая Жаба (1965, 1981, 1997)

Рожденные в года Бородатой Жабы должны приготовиться к месяцу развлечений. Весна в 2020 г. для них начнется весело и активно. Скорее всего, они отправятся в незапланированное путешествие, которое круто изменит их жизнь. Также гороскоп советует им быть осторожнее деньгами. Не нужно хвастаться большим доходом, следует быть внимательнее в транспорте и тщательно проверять все документы.

Дикий Вепрь (1966, 1982, 1998)

Вепрям в начале весны предстоят финансовые трудности. Неожиданные траты застанут их врасплох – придется доставать заначку или даже брать деньги в долг. Их тотемное животное советует не расстраиваться и приступать к действиям. Пришло время, чтобы проявить себя на работе или подыскать новое место с более высокой зарплатой.

Шипящий Уж (1968, 1984, 2000)

Мелкие неудачи будут преследовать рожденных в годы Шипящего Ужа весь месяц. Возможно, они потеряют ценную вещь, сломают технику или попадут в небольшую аварию. Самое главное для Шипящих Ужей – не терять оптимизма, ведь в целом март будет для них очень удачным месяцем.

Крадущийся Лис (1969, 1985, 2001)

Крадущимся Лисам славянский гороскоп советует больше времени уделить работе. Скорее всего, у них могут возникнуть проблемы с начальством или конфликты с коллегами. Сохранить свое место и получить повышение поможет только добросовестное выполнение обязанностей. А вот плести интриги за спиной не стоит – правда вылезет наружу.

Прядущий Мизгирь (1972, 1988, 2004)

Март для рожденных в эти годы станет семейным месяцем. Возможно, они узнают о скором пополнении в семье, получат или сделают предложение руки и сердца. Гороскоп рекомендуют представителям этого тотема больше времени проводить с родными и детьми – сейчас им особенно нужна поддержка.

Кричащий Петух (1973, 1989, 2005)

Представителям этого тотема в марте лучше сосредоточиться на себе. Нужно определиться в своих желаниях, составить план на весну и жить в свое удовольствие. В начале весны они могут позволить себе лишние траты. Также на пользу пойдет смена гардероба или прически.

Огнегривый Конь (1975, 1991, 2007)

Рожденные в годы Огнегривого Коня в марте 2020 г. будут в центре внимания. Представители противоположного пола не спустят с них глаз, а все знакомые внезапно захотят их внимания. Следует наслаждаться всем происходящим и чаще бывать в шумных компаниях – это даст энергию и вдохновение.

Жалящий Шершень (1961, 1977, 1993)

Завидовать рожденным в годы Жалящего Шершня не приходится. В марте 2020 г. их ждут трудности и мелкие препятствия на пути к цели. Не стоит переживать и пугаться – во второй половине месяца ситуация немного наладится. Также гороскоп советует хорошо отдыхать в выходные и не решать рабочие задачи в праздники.

Притаившийся Лют (1962, 1978, 1994)

В марте представителей этого тотема ждет настоящее любовное приключение. Они встретят старую любовь или вернут страсть в отношения со второй половинкой. Им советуют наслаждаться романтическим периодом и проявлять больше инициативы.

Белый Филин (1967, 1983, 1999)

Грусть и апатию Филинов смогут победить только они сами. Им можно порекомендовать только одно – чаще радовать себя и не бояться сказать "нет" окружающим, которые будут много требовать от них.

Свернувшийся Еж (1970, 1986, 2002)

Ежам не стоит суетиться и беспокоиться. Месяц для них сложиться гораздо лучше, чем будет казаться. То, как они проведут март, и определит, как пройдет вся весна. Поэтому им рекомендуют быть активнее, брать на себя ответственность и больше общаться с окружающими.

Парящий Орел (1971, 1987, 2003)

Орлам в марте астрологи советуют быть аккуратнее. Нужно заняться здоровьем, отказаться от вредных привычек и переработок – пришло время позаботиться о себе. Также не лишним будет сделать перестановку в квартире или обновить мебель.

Златорогий Тур (1974, 1990, 2006)

Все внимание представителей этого тотема будет сосредоточено на деньгах. Возможно, они получат повышение или интересное предложение по работе. Такж им можно задуматься о том, чтобы начать свое дело. А вот от кредитов и сомнительных идей старых знакомых лучше отказаться.

Таков славянский гороскоп на март 2020 года. Ранее "Утро" публиковало старославянский гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.