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Санкции лишили Россию 50 миллиардов долларов

Санкции лишили Россию 50 миллиардов долларов
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Ограничения пошли на пользу экономике страны, несмотря на убытки

Из-за санкций Россия потеряла около $50 млрд, но эту сумму удалось компенсировать благодаря развитию внутреннего рынка. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

Введение санкций, по его словам, обернулось для нашей страны огромными потерями, но в то же время заставило активно развивать импортозамещение. Все это пошло экономике государства лишь на пользу: в России стали самостоятельно производить продукты и использовать новые технологии, рассказал президент ТАСС в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

Также это привело к освобождению внутреннего рынка – развитию сельского хозяйства и росту производства в аграрной сфере. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы.

Кроме того, отметил президент России, антироссийские санкции ударили и по Европе. Так, в западных странах выросла безработица, передает РИА ФАН.

Напомним, ограничительные меры против нашей страны Евросоюз ввел после воссоединения России с Крымом в 2014 году. С тех пор они лишь усиливались и продлевались, несмотря на то что потери несут обе стороны.

В пятницу, 13 марта, ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции на полгода.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость на этой планете.
Ответить
Никто
Так это как? Санкции не на пользу? А говорили , что мы теперь все можем сами !
Ну пока не все, раньше могли все, но есть люди которые внедренные шпионы которые убивают многие проекты.
Самый крупный проект прибили к ногтю шпионы сидящие в Газпроме, которые на подстраховку иностранным судам строящим СП 2, поставили такой трубоукладчик который не имеет права работать в международных водах, но галочка была поставлена, все подстраховано, и когда обьявили о санкциях это всплыло, но поздно, а юристы Газпрома даже не уточнили что согласно вышедшим санкциям они имели право строить в течении 30 дней, 5км в суткиХ30 дней итого 150 км., осталось бы 18 в водах Германии.
Гость на этой планете.
Ответить
А у итальянцев есть совесть???
Конечно нет, но просят дать им гуманитарную помощь.
Санкции и есть санкции, поэтому чего просите то???
Сидите дома и не кашляйте, помощь вам из за океана придет, ...., половина, ......., потом, ........., может быть.
Владимир Владимирович, не надо давать им помощь совсем, они ненавидят всю Россию, не только Вас и это не секрет, ведь цель Запада убрать Вас с политической сцены.
Россияне поддержите запрет на предоставление гумпомощи странам Запада, которую они просят.
Никто
Ответить
Так это как? Санкции не на пользу? А говорили , что мы теперь все можем сами !
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