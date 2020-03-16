Ограничения пошли на пользу экономике страны, несмотря на убытки

Из-за санкций Россия потеряла около $50 млрд, но эту сумму удалось компенсировать благодаря развитию внутреннего рынка. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

Введение санкций, по его словам, обернулось для нашей страны огромными потерями, но в то же время заставило активно развивать импортозамещение. Все это пошло экономике государства лишь на пользу: в России стали самостоятельно производить продукты и использовать новые технологии, рассказал президент ТАСС в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

Также это привело к освобождению внутреннего рынка – развитию сельского хозяйства и росту производства в аграрной сфере. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы.

Кроме того, отметил президент России, антироссийские санкции ударили и по Европе. Так, в западных странах выросла безработица, передает РИА ФАН.

Напомним, ограничительные меры против нашей страны Евросоюз ввел после воссоединения России с Крымом в 2014 году. С тех пор они лишь усиливались и продлевались, несмотря на то что потери несут обе стороны.

В пятницу, 13 марта, ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции на полгода.