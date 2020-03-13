Представители организации приняли решение без обсуждения

Европейский союз продлил на очередные полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.

Срок действующих рестрикций заканчивается 15 марта.

"Сегодня Совет решил, что санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев – до 15 сентября 2020 г.", – цитирует ТАСС вердикт Брюсселя.

Отмечается, что решение принималось без обсуждения.

В настоящем пакете ограничений фигурируют 175 физлиц и 44 юридических лица.

