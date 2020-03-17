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Россия определилась с ответом по делу "ЮКОСа"

Россия определилась с ответом по делу "ЮКОСа"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Платить миллиарды долларов бывшим акционерам компании Москва не собирается

Россия обжалует вердикт Гаагского суда по иску экс-владельцев акций "ЮКОСа". Об этом заявил уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замглавы Министерства юстиции Михаил Гальперин.

Кассационная жалоба может быть подана до 18 мая. Россия подготовит документы и направит их в Верховный суд Нидерландов до этого времени, рассказал Гальперин РИА "Новости", передает "Прайм".

Апелляционный суд Гааги в феврале 2020 г. отменил решение нижестоящего Окружного суда Гааги, который в 2016 г. отклонил иск бывших акционеров "ЮКОСа". Они требовали, чтобы Россия заплатила им €50 млрд в качестве компенсации за незаконную, по их мнению, национализацию компании.

В Москве, в свою очередь, указывают, что судьи последней инстанции не учли тот факт, что подавшие иск акционеры не были "добросовестными инвесторами" и завладели активами в результате махинаций. 

Николай ВИКТОРОВ

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Будете платить как миленькие- никуда не денетесь! С Украиной (Нафтогазом) тоже на себе рубаху рвали и себя пяткой в грудь стучали! А нагнули вас как последних ...!
Дитрих, отsosi!
Dietrich Ritter
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Будете платить как миленькие- никуда не денетесь! С Украиной (Нафтогазом) тоже на себе рубаху рвали и себя пяткой в грудь стучали! А нагнули вас как последних ...!
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