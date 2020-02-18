Акционеры ЮКОСа отсудили у России 50 миллиардов евро
Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более €50 миллиардов. Соответствующий вердикт вынес Апелляционный суд Гааги. Своим решением он отменил постановление окружного суда, ранее снявшего с Москвы обязанность компенсировать ущерб держателям акций компании.
Международный арбитраж в Гааге в 2014 г. признал незаконным национализацию ЮКОСа. На этом основании экс-акционеры потребовали компенсировать им потери. Но в 2016 г. Окружной суд Гааги встал на сторону России, подавшей апелляцию. Теперь удача снова отвернулась от Москвы.
"Апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу", – приводит ТАСС выдержку из обнародованного 18 февраля документа.
Этот вердикт опять же можно отменить, если Россия подаст апелляцию в Верховный суд Нидерландов. Российская сторона непременно воспользуется этим правом, заявили в Минюсте. В ведомстве отметили, что Апелляционный суд Гааги "проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами". В частности, по данным Минюста, владельцы активов получили их в результате "незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", а руководство ЮКОСа в тот период допускало уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и проч.
"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт", – подчеркнули в Москве.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать решение Гаагского суда, указывает URA.RU.
Нефтяная компания ЮКОС была создана в 1993 г. на базе государственных предприятий "Юганскнефтегаз" и "КуйбышевОргСинтез". Ее основными владельцами стали российские бизнесмены Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В 2003 г. руководство ЮКОСа обвинили в экономических преступлениях. Владельцев осудили, а компания вскоре обанкротилась.
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