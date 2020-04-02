Власти ожидают из РФ два миллиона тонн баррелей в апреле

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что страна может в текущем месяце рассчитывать на поставки 2 млн т российской нефти. Окончательные договоренности с Москвой Минск должен завершить сегодня.

По его словам, белорусская сторона ожидает получить наше сырье по цене "около $4 за баррель".

Он исходит из того, что такая стоимость стала следствием жесткой и последовательной позиции лидера нации Александра Лукашенко, который настаивал на покупке нефти без премии в цене.

Глава кабмина надеется, что в четверг, 2 апреля, госконцерн "Белнефтехим" завершит переговоры с российскими компаниями о поставках нашей нефти на апрель, пишет TUT.BY.

Напомним, в конце марта Москва пошла на уступки Минску и увеличила скидку на сырье на $12 за тонну. Тогда цена нефти составила $15,7.

Добавим, что из-за продолжительного спора между странами по вопросу стоимости топлива в первом квартале 2020 г. поставки нефти упали на 77%, достигнув отметки в 1 млн т за три месяца.

