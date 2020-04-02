Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Минск купит российскую нефть по дешевке

Минск купит российскую нефть по дешевке
Фото: Ведомости/ТАСС
Власти ожидают из РФ два миллиона тонн баррелей в апреле

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что страна может в текущем месяце рассчитывать на поставки 2 млн т российской нефти. Окончательные договоренности с Москвой Минск должен завершить сегодня.

По его словам, белорусская сторона ожидает получить наше сырье по цене "около $4 за баррель".

Он исходит из того, что такая стоимость стала следствием жесткой и последовательной позиции лидера нации Александра Лукашенко, который настаивал на покупке нефти без премии в цене.

Глава кабмина надеется, что в четверг, 2 апреля, госконцерн "Белнефтехим" завершит переговоры с российскими компаниями о поставках нашей нефти на апрель, пишет TUT.BY.

Напомним, в конце марта Москва пошла на уступки Минску и увеличила скидку на сырье на $12 за тонну. Тогда цена нефти составила $15,7.

Добавим, что из-за продолжительного спора между странами по вопросу стоимости топлива в первом квартале 2020 г. поставки нефти упали на 77%, достигнув отметки в 1 млн т за три месяца.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dietrich Ritter
Ответить
Молодец Батька! Поставил эту свинорылую мерзоту в привычную позу: не умеют по- человечески? Рожей в унитаз! Но ватники все равно будут верещать и кукарекать, как лилипутлер "всех переиграл"!
1
новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей