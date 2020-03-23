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Белоруссия дожала Россию по ценам на нефть

Белоруссия дожала Россию по ценам на нефть
Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Москва и Минск договорились о серьезной скидке

Россия пошла на уступки Белоруссии и увеличила скидку на покупку отечественной нефти на $12 за тонну. Таким образом, цена сырья теперь составляет $15,7. Об этом сегодня пишет Reuters со ссылкой сразу на три отраслевых источника.

Собеседники агентства сообщили, что российские нефтяные компании готовы восстановить поставки черного золота в полном объеме уже с 1 апреля. Между тем Минск еще не уведомил Москву, сколько стране нужно нефти.

Reuters предполагает, что, подводя черту под многомесячным спором с Белоруссией, Россия готовится к выходу из трехлетнего соглашения о сотрудничестве с ОПЕК+ в апреле после того, как ей не удалось достичь "мировой" с Саудовской Аравией о том, как действующая сделка по ограничению добычи нефти должна работать после марта.

Минэнерго РФ и белорусская госкомпания "Белнефтехим" пока не ответили на запросы агентства о достигнутых договоренностях.

Напомним, в субботу, 21 марта, президент Александр Лукашенко сообщил, что Москва приняла условия Минска по закупкам сырья, его транспортировки и экспорте.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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