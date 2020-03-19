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Трамп объявил о победе над Россией в нефтяной войне

Трамп объявил о победе над Россией в нефтяной войне
Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома ждет наступления часа икс в падении цен на черное золото

Вашингтон намерен вмешаться в ситуацию на нефтяном мировом рынке в "нужное время". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, у американцев есть некие рычаги влияния на происходящее с ценами на сырье.

"Мы пытаемся найти нечто среднее. Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии", – цитирует РИА "Новости" хозяина Овального кабинета.

Он отметил, что Москва и Эр-Рияд в настоящее время ведут борьбу за объемы добычи и цены на нефть, и обещал лично вмешаться "в нужное время".

Кроме того лидер США считает, что американским потребителям нефтепродуктов, с одной стороны, низкие цены помогают, с другой – наносят ущерб нефтяной отрасли страны.

Ранее стало известно, что штатовские сенаторы активно подстрекают Трампа ввязаться в сырьевые разборки между РФ и Саудовской Аравией, поскольку они негативно влияют на местный топливный сектор.

Между тем западные эксперты, в том числе американские, полагают, что в нефтяной войне победу одержит именно Россия, т.к. у нее есть запас прочности и она давно извлекла уроки из прошлых экономических провалов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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