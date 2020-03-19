Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Американцы уговаривают Трампа задушить нефтяной сектор России

Американцы уговаривают Трампа задушить нефтяной сектор России
Дональд Трамп. . Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Москва, по мнению сенаторов, угрожает добывающим компаниям США

Американского лидера Дональда Трампа подстрекают ввязаться в нефтяную борьбу и атаковать Россию в топливной схватке. Также во вражеском лагере США оказалась Саудовская Аравия.

Две страны попали в немилость сенаторов после встречи с послом королевства. Теперь они призывают главу Белого дома ввести эмбарго на поставки черного золота оттуда, передает Reuters.

По мнению заговорщиков, эти государства представляют угрозу американским нефтедобывающим компаниям. Последние, полагают сенаторы, являются мишенью для зачинщиков ценовой войны – России и Саудовской Аравии, которые являются главными конкурентами в ОПЕК.

Также не мешало бы приструнить и других участников организации, уверены отдельные законотворцы Вашингтона. К примеру, речь идет о Багдаде, который, как и Эр-Рияд, наращивает добычу нефти.  

Напомним, 6 марта 2020 г. из-за срыва сделки ОПЕК+ произошел обвал цен на нефтяном рынке. Его последствия наблюдаются до сих пор. Ранее в России спрогнозировали, что от провала операции почти двухнедельной давности останутся в выигрыше США. Почему, читайте в материале "Утра". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей