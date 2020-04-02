Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Только не рубль: Лукашенко заговорил о введении единой валюты в России и Белоруссии

Только не рубль: Лукашенко заговорил о введении единой валюты в России и Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске выдвинули свое условие

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал создание Союзного государства. Он подчеркнул, что Минск не отказывается ни от одного из пунктов, прописанных в договоре.

Отдельно Лукашенко высказался о единой валюте после интеграции России и Белоруссии. Как выяснилось, в Минске не против. С одним условием – она должна быть нейтральной.

"Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль", – заявил от в беседе с телеканалом "МИР24".

При этом Лукашенко озвучил насущный вопрос: а кто же в таком случае встанет у руля эмиссионного центра?

Ранее был раскрыт главный принцип интеграции России и Белоруссии. Как сообщалось, у стран будет единая экономика.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей