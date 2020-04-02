В Минске выдвинули свое условие

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал создание Союзного государства. Он подчеркнул, что Минск не отказывается ни от одного из пунктов, прописанных в договоре.

Отдельно Лукашенко высказался о единой валюте после интеграции России и Белоруссии. Как выяснилось, в Минске не против. С одним условием – она должна быть нейтральной.

"Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль", – заявил от в беседе с телеканалом "МИР24".

При этом Лукашенко озвучил насущный вопрос: а кто же в таком случае встанет у руля эмиссионного центра?

Ранее был раскрыт главный принцип интеграции России и Белоруссии. Как сообщалось, у стран будет единая экономика.