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Россию ждет резкое падение цен на нефть

Россию ждет резкое падение цен на нефть
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Но, по словам Новака, стоить три копейки ‘’черное золото’’ будет недолго

Россия пытается устоять в период кризиса, разразившегося из-за пандемии. Он коснулся всех экономических сфер, в том числе цен на нефть. "Черное золото" дешевеет с каждым днем и, по словам министра энергетики Александра Новака, в ближайшие недели ситуация измениться только в худшую сторону. 

Чиновник заверил, что наращивать объемы ее добычи сейчас просто не имеет смысла, потому что продать нефть практически не возможно. В связи с тем, что борьба с коронавирусом в мире продолжается, ждать положительной динамики в вопросах торговли не приходится. Однако продлится проблемный период не долго, передают слова министра РИА Новости. 

Новак добавил, что ситуацию на рынке изменит толко рост спроса. Стабилизировать цены за счет снижения объемов добычи не получится опять же из-за COVID-19. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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