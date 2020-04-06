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Поставки дешевой российской нефти в Белоруссию начались

Поставки дешевой российской нефти в Белоруссию начались
Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Прокачкой черного золота займутся три компании

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщили в "Транснефти".

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии получат нефть согласно ранее оформленным маршрутным поручениям, пишет "Интерфакс". Эту информацию также подтвердили в "Белнефтехиме", передает "БелТа".

Какие российские компании будут заниматься поставками, в "Белнефтехиме" не уточнили. Однако, по данным ТАСС, "Роснефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" оформили около 0,6 млн т черного золота.

Ранее Белоруссия заключила контракты на поставку нефти из России по цене $4 за баррель. В апреле планируется поставка 2 млн т черного золота.

Белоруссия перестала получать российскую нефть с 1 января из-за невозможности договориться о премии, выплачиваемой нефтяным компаниям. Позже стороны договорились: Россия пошла на уступки и снизила цены.

Карина СИРАЗОВА

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А как пропагандоны кремлядьские кукарекали на всех углах, что лилипутлер "всех переиграл"? Кусать хоцца? Вы же, кроме своих недр Миру ничего другого предложить не способны!
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