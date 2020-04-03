Договор распространяется на апрель

Белоруссия заключила контракты на поставку нефти из России по цене $4 за баррель. Об этом сообщили в Белнефтехиме в пятницу, 3 апреля. На текущий месяц запланирована покупка 2 млн т черного золота.

Вопрос премий российским поставщикам будет урегулирован межбюджетными расчетами, передает "БелТА".

Накануне в Москве заявили, что Минск сможет покупать нефть марки Urals по $4, если найдет соответствующее предложение на рынке.