Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Белоруссия добилась поставок нефти из России по низкой цене

Договор распространяется на апрель

Белоруссия заключила контракты на поставку нефти из России по цене $4 за баррель. Об этом сообщили в Белнефтехиме в пятницу, 3 апреля. На текущий месяц запланирована покупка 2 млн т черного золота.

Вопрос премий российским поставщикам будет урегулирован межбюджетными расчетами, передает "БелТА".

Накануне в Москве заявили, что Минск сможет покупать нефть марки Urals по $4, если найдет соответствующее предложение на рынке.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков

Точный и правдивый астрологический прогноз

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей