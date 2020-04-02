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Москва охладила пыл жаждущих дешевой нефти белорусов

Москва охладила пыл жаждущих дешевой нефти белорусов
Фото:Алексей Андронов/ТАСС
В Кремле указали белорусам на конъюнктуру рынка

Белоруссия не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков.

Так он прокомментировал свежие ожидания Минска, озвученные главой белорусского правительства Сергеем Румасом. Премьер-министр соседней страны сообщил, что "Белнефтехим" сегодня вот-вот договорится с российскими компаниями о поставках черного золота в апреле по четыре доллара за баррель.

В Кремле напомнили Минску о действии конъюнктуры рынка. По словам Пескова, если наступят такие времена и будут соответствующие ценовые предложения, тогда можно и закупать. Однако в противном случае, и даже если такие времена наступят, но не будет предложения, "тогда закупить не получится", цитирует ТАСС главу пресс-службы Владимира Путина.

А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что не Москва, а Минск будет определять цену на российскую нефть. Поскольку они платят деньги, вот и проведут самостоятельно тендер. И не собираются прислушиваться к кому-то там в Мнэкономике РФ, сказал батька в большом интервью "СБ Беларусь сегодня".

Между тем, как сегодня сообщает ценовое агентство Argus Media, цена на отечественную нефть марки Urals рухнула до $10. Этот показател стал самым низким с 1999 года.

СМИ накануне дружно написали, что в настоящее время на фоне нефтяной войны доходность российского сырья стала отрицательной, т.е. затраты на транспортировку топлива превысили ее стоимость.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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