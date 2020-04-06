Американцы выдавливают из страны российскую нефть
Соединенные Штаты хотят стабилизировать цены на нефть. Для чего, возможно, они введут очередные санкции в отношении России, политически надавят на Саудовскую Аравию, и обложат пошлинами импортируемое черное золото.
К такому выводу пришли ряд экспертов в опросе News.ru.
Отмечается, что если Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сокращении добычи, американцам придется останавливать собственное сланцевое производство. Вашингтон тогда надавит на любимых саудовцев, а россиян обложит рестрикциями.
"Сейчас введение пошлин и санкций способно привести к тому, что Россия может потерять не только рынок США, но и существенно снизить свою долю на глобальном рынке нефти", сказал глава аналитического департамента онлайн-брокера AMarkets Артем Деев.
Он полагает, что именно этого и добиваются американцы.
Однако с ним не согласен другой эксперт. По мнению руководителя ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева, российские поставщики в такой войне смогут переориентироваться на другие рынки сбыта, а компании просто сократят инвестпрограммы и дивиденды.
"Думаю, Россия постарается ответить американцам на введение пошлин, потому что нефть для нас – это серьезно", – резюмировал Разуваев.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что он бы ввел "существенные пошлины" на импортируемое черное золото, если Москва и Эр-Рияд "не поладят". Одновременно, хозяин Белого дома констатировал, что РФ и Саудовская Аравия не получают пользу из создавшейся ситуации.
В свою очередь российский ледер Владимир Путин в конце прошлой недели сказал, что именно Эр-Рияд добивается таких низких цен на сырье, чтобы выбить конкурентов, добывающих сланцевое топливо, с мирового рынка.
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