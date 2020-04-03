Коронавирус остановил мировую экономику
Ситуация в мировой экономике на фоне пандемии COVID-19 сейчас хуже, чем в период кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии", – констатировала представитель фонда.
По ее словам, поддержку у МВФ уже в срочном порядке запросили свыше 90 государств. Она отметила, что такого количества просьб раньше никогда не было, пишет РИА "Новости".
МВФ планирует разработать краткосрочный механизм по предоставлению ликвидности развивающимся странам, сообщила Георгиева.
Буквально на днях, 31 марта, генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что нынешний кризис из-за распространения по миру коронавируса стал самым тяжелым со времен Второй мировой войны.
А вот российский журналист и публицист Анатолий Вассерман недавно предположил, что планета стоит на пороге второй Великой депрессии из-за цен на нефть и пандемии. Ее итогом может стать очередная война, поскольку крупным державам и вдадельцам капиталов нужно перераспределить финансы и рынки.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в мире перевалило за один миллион человек – сейчас инфицированных 1 066 706 больных. Умерли 56 767 пациентов, выздоровело 223 697 заболевших. Тройка наиболее пострадавших стран выглядит так – США, Италия и Испания.
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