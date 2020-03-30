Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Все только начинается: мировой экономике предрекли много боли и шока

Все только начинается: мировой экономике предрекли много боли и шока
Фото:Houdek Martina/CTK/www.globallookpress.com
Пагубное влияние на нее оказывают цена на нефть и коронавирус

Мировая экономика и фондовые рынки ряда стран ощутят "много боли" из-за "нефтяной войны" и распространения пандемии COVID-19. Такой неутешительный прогноз дал аналитик инвесткомпании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс.

По его словам, сейчас падение цен на черное золото еще не столь критично, как это было в кризис 2008 года, однако его темпы огромны и "боль продлится еще очень долго", цитирует издание Business Insider Эллардайса.

Инвесторам следует ожидать дальнейшей нестабильности, поскольку пандемия вызывает массовую дестабилизацию, предупреждают аналитики.

"Огромный экономический шок вот-вот сокрушит рынки, и нам потребуется еще более серьезная политическая реакция", – заявил стратег компании RaboResearch Майкл Эвери.

В своих прогнозах финансисты ссылаются на изменчивость котировок, вызванную падением цен на нефть до самого низкого уровня с 2002 г., и на охватывающий планету смертельный вирус. Инвесторы остались равнодушными к принятыми президентом США Дональдом Трампом и американским Конгрессом США меры по поддержке национальной экономики.

Буквально накануне хозяин Белого дома пересмотрел свои "амбициозные" временные рамки возвращения страны к нормальной жизни к Пасхе, вместо этого предсказав, что смертность от коронавируса в США достигнет пика примерно в середине апреля. Он добавил, что для государства было бы неплохо сохранить число погибших до 100 тыс человек, и на этом фоне продлил федеральные рекомендации по социальному дистанцированию до 30 апреля.

Добавим, что сегодня Трамп позвонил лидеру РФ Владимиру Путину. Темой их беседы, в том числе, стала ситуация с ценами на нефть и эпидемия коронавируса.

Напомним, ранее известный российский знаток и публицист Анатолий Вассерман предупредил, что миру грозит вторая Великая депрессия, которая может закончиться новой глобальной войной, цель которой – передел ресурсов и рынков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей