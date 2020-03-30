Все только начинается: мировой экономике предрекли много боли и шока
Мировая экономика и фондовые рынки ряда стран ощутят "много боли" из-за "нефтяной войны" и распространения пандемии COVID-19. Такой неутешительный прогноз дал аналитик инвесткомпании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс.
По его словам, сейчас падение цен на черное золото еще не столь критично, как это было в кризис 2008 года, однако его темпы огромны и "боль продлится еще очень долго", цитирует издание Business Insider Эллардайса.
Инвесторам следует ожидать дальнейшей нестабильности, поскольку пандемия вызывает массовую дестабилизацию, предупреждают аналитики.
"Огромный экономический шок вот-вот сокрушит рынки, и нам потребуется еще более серьезная политическая реакция", – заявил стратег компании RaboResearch Майкл Эвери.
В своих прогнозах финансисты ссылаются на изменчивость котировок, вызванную падением цен на нефть до самого низкого уровня с 2002 г., и на охватывающий планету смертельный вирус. Инвесторы остались равнодушными к принятыми президентом США Дональдом Трампом и американским Конгрессом США меры по поддержке национальной экономики.
Буквально накануне хозяин Белого дома пересмотрел свои "амбициозные" временные рамки возвращения страны к нормальной жизни к Пасхе, вместо этого предсказав, что смертность от коронавируса в США достигнет пика примерно в середине апреля. Он добавил, что для государства было бы неплохо сохранить число погибших до 100 тыс человек, и на этом фоне продлил федеральные рекомендации по социальному дистанцированию до 30 апреля.
Добавим, что сегодня Трамп позвонил лидеру РФ Владимиру Путину. Темой их беседы, в том числе, стала ситуация с ценами на нефть и эпидемия коронавируса.
Напомним, ранее известный российский знаток и публицист Анатолий Вассерман предупредил, что миру грозит вторая Великая депрессия, которая может закончиться новой глобальной войной, цель которой – передел ресурсов и рынков.
Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца
Поход в гости грозит чередой неудач в будущем
Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России
Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Надежды нет": COVID-19 останется на планете навсегда
- В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
- Кличко обещал киевлянам "большую катастрофу" из-за COVID-19
- На Украине скрывают тысячи зараженных коронавирусом
Здоровье
- Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
- Простейшие рецепты: что пить от давления пенсионерам
- Всего три вида: какие грибы улучшат потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик