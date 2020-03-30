Пагубное влияние на нее оказывают цена на нефть и коронавирус

Мировая экономика и фондовые рынки ряда стран ощутят "много боли" из-за "нефтяной войны" и распространения пандемии COVID-19. Такой неутешительный прогноз дал аналитик инвесткомпании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс.

По его словам, сейчас падение цен на черное золото еще не столь критично, как это было в кризис 2008 года, однако его темпы огромны и "боль продлится еще очень долго", цитирует издание Business Insider Эллардайса.

Инвесторам следует ожидать дальнейшей нестабильности, поскольку пандемия вызывает массовую дестабилизацию, предупреждают аналитики.

"Огромный экономический шок вот-вот сокрушит рынки, и нам потребуется еще более серьезная политическая реакция", – заявил стратег компании RaboResearch Майкл Эвери.

В своих прогнозах финансисты ссылаются на изменчивость котировок, вызванную падением цен на нефть до самого низкого уровня с 2002 г., и на охватывающий планету смертельный вирус. Инвесторы остались равнодушными к принятыми президентом США Дональдом Трампом и американским Конгрессом США меры по поддержке национальной экономики.

Буквально накануне хозяин Белого дома пересмотрел свои "амбициозные" временные рамки возвращения страны к нормальной жизни к Пасхе, вместо этого предсказав, что смертность от коронавируса в США достигнет пика примерно в середине апреля. Он добавил, что для государства было бы неплохо сохранить число погибших до 100 тыс человек, и на этом фоне продлил федеральные рекомендации по социальному дистанцированию до 30 апреля.

Добавим, что сегодня Трамп позвонил лидеру РФ Владимиру Путину. Темой их беседы, в том числе, стала ситуация с ценами на нефть и эпидемия коронавируса.



Напомним, ранее известный российский знаток и публицист Анатолий Вассерман предупредил, что миру грозит вторая Великая депрессия, которая может закончиться новой глобальной войной, цель которой – передел ресурсов и рынков.

