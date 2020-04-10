Коронавирус

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Белорусы призвали срочно отказываться от долларов

Белорусы призвали срочно отказываться от долларов
Сергей Румас. Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В условиях пандемии страны СНГ могут стать "общим рынком"

В Минске призвали срочно начать отказываться от расчета в долларах в странах Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Как заявил в ходе онлайн-заседания межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, странам сейчас просто необходимо нацелиться на дедолларизацию экономики. Причем решать вопросы нужно оперативно, в том числе, те, которые до этого, в комфортных условиях, оставлялись на потом.

По словам Румаса, которые приводит агентство БелТА, нужно значительно увеличить формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках союза товары и услуги в национальных валютах. И особенно, по мнению премьера, это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров, в частности – газа и нефти.

Румас не исключил, что из-за негативных экономических последствий пандемии, страны ЕАЭС будут вынуждены стать на время общим, но при этом самодостаточным, рынком.

Александр ИЛЬИН

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