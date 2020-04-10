В Москве спасение увидели в коллективных действиях

Для России последствия эпидемии коронавируса станут более глубокими, чем кризис 2008 года. С таким мрачным прогнозом выступил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая сегодня на заседании "Большой двадцатки".

"Необходимы коллективные действия для ликвидации последствий", – цитирует ТАСС министра.

Также он призвал участников G20 создать комитет по стабилизации нефтяного рынка. По его мнению, совместные действия в рамках организации нужны для снижения добычи черного золота. Он отметил, что на "двадцатку" приходится 80% выкачки из недра ископаемого сырья в мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя еще не до конца озвученные итоги переговоров ОПЕК+, сказал, что от сделки выиграют все ее участники.

Накануне о худших временах для мировой экономики в условиях идущей эпидемии говорила и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, COVID-19 с молниеносной скоростью подорвал и общественный уклад, и экономику в большинстве стран планеты.

"Мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии", – спрогнозировала представительница МВФ.

Напомним, Георгиева о плохих временах, которые мир ждет впереди, уже заявляла ранее. Она признала, что МВФ никогда до нынешней эпидемиологической ситуации не получал столько одновременно заявок на финансовую помощь. В организацию обратились уже почти сто стран.

